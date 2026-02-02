"Один из самых темных дней": в ДТЭК прокомментировали российский обстрел автобуса с шахтерами

В ДТЭК прокомментировали удар по автобусу с шахтерами. В компании говорят, что это один из самых темных дней в истории компании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Что говорят в ДТЭК о российском ударе по шахтерам?

1 февраля россияне цинично атаковали автобус, в котором ехали шахтеры. Это произошло в Павлоградском районе Днепропетровской области. Погибло 12 человек, а 16 были ранены. 2 февраля объявили днем траура.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко сказал: несмотря на то, что война продолжается с 2014 года, этот день стал одним из самых темных.

Мы уже более десяти лет на этом энергетическом фронте. Вчера у нас была самая большая одновременная потеря наших людей. Шахтеры просто ехали домой со смены к своим семьям, и они целенаправленно были атакованы двумя российскими дронами,

– высказался он.

К сожалению, с октября 2025 года не было ни дня, чтобы Россия не била по энергетической инфраструктуре ДТЭК. Оккупанты обстреливают сети, трансформаторы, объекты генерации и шахты.

По словам Тимченко, это и есть лицо России. Враг атакует гражданских и разрушает жизни украинцев.

Обратите внимание! Утром 2 февраля стало известно, что Россия второй раз за сутки атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. Были повреждены административные здания предприятия. О пострадавших не сообщается.

Россияне сознательно ударили по автобусу с шахтерами

Такие данные привел Сергей Бескрестнов ("Флеш"). Согласно его хронологии, группа "Шахедов" на онлайн-управлении через радиомодемы МЭШ пролетала вдоль дороги.

Пилот первого "Шахеда" увидел автобус внизу и решил его атаковать. "Шахед" ударил рядом с автобусом, водитель под воздействием взрывной волны потерял управление и въехал в забор, травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В это время оператор второго "Шахеда" увидел людей и направил "Шахед" прямо в мирных людей,

– написал эксперт по радиотехнологиям.

Бескрестнов назвал этот обстрел очередным фактом терроризма. Ведь операторы с территории России однозначно видели и распознавали цель как гражданскую. И все же сознательно решили атаковать транспорт.