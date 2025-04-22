Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан предположил, какое именно оружие туда прилетело, передает 24 Канал.

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Район Теткино является своеобразным российскими клином, территории вокруг которого контролируют Вооруженные Силы Украины.

Где расположено Теткино: смотреть на карте

"Его уже надо срезать, вероятно, мы так и сделаем, ведь часть наших войск подошла к правому берегу Сейма", – заметил Свитан.

Чем ударили ВСУ

Известно, что сейчас территорию возле Теткино россияне используют как базу, укрепрайон, который содержит достаточно серьезные пункты управления, в том числе и места, откуда запускаются беспилотники.

По этой территории отработала украинская авиация, интересно, что это произошло не впервые. На этот раз, вероятно, запускались планирующие авиационные бомбы, вроде французских HAMMER, считает летчик-инструктор.

Обратите внимание! Французская авиабомба AASM HAMMER - это высокоточное модульное оружие массой 250 или 1000 кг, предназначена для поражения наземных целей с большого расстояния (до 70 км). Она оснащается системами наведения GPS/INS, инфракрасной или лазерной, обеспечивая точность до 1 метра. HAMMER совместима со многими боевыми самолетами, в частности Rafale, Mirage 2000, F-16 и может быть адаптирована к советским типам.

Они имеют возможность запуска с малой высоты, имеют ракетный ускоритель, который дает возможность подняться эти 250-килограммовые авиационные бомбы на определенную траекторию и далее планировать точно на цель.

Замечательная система навигации, которая никак не реагирует на российские РЭБы и выполняет боевые задачи,

– отметил военный аналитик.

Напомним, что 13 апреля украинская авиация ударила по позициям оккупантов на сахарозаводе в Теткино. Вероятно, враг там хранил оборудование и организовал цеха предварительной подготовки дронов.