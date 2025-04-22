Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, яка саме зброя туди прилетіла, передає 24 Канал.

Детальніше ЗСУ уразили місце запуску ударних БпЛА в районі Тьоткіно на Курщині, є загиблі росіяни

Район Тьоткіно є своєрідним російськими клином, території навколо якого контролюють Збройні Сили України.

Де розташоване Тьоткіно: дивитись на карті

"Його вже треба зрізати, імовірно, ми так і зробимо, адже частина наших військ підійшла до правого берега Сейма", – зауважив Світан.

Чим вдарили ЗСУ

Відомо, що зараз територію біля Тьоткіно росіяни використовують як базу, укріпрайон, який містить досить серйозні пункти управління, зокрема й місця, звідки запускаються безпілотники.

По цій території відпрацювала українська авіація, цікаво, що це відбулося не вперше. Цього разу, імовірно, запускалися плануючі авіаційні бомби, на кшталт французьких HAMMER, вважає льотчик-інструктор.

Зверніть увагу! Французька авіабомба AASM HAMMER — це високоточна модульна зброя масою 250 або 1000 кг, призначена для ураження наземних цілей з великої відстані (до 70 км). Вона оснащується системами наведення GPS/INS, інфрачервоною або лазерною, забезпечуючи точність до 1 метра. HAMMER сумісна з багатьма бойовими літаками, зокрема Rafale, Mirage 2000, F-16 і може бути адаптована до радянських типів.

Вони мають можливість запуску з малої висоти, мають ракетний прискорювач, який дає можливість піднятися ці 250-кілограмові авіаційні бомби на певну траєкторію і далі планувати точно на ціль.

Чудова система навігації, яка ніяк не реагує на російські РЕБи і виконує бойові завдання,

– зауважив військовий аналітик.

Нагадаємо, що 13 квітня українська авіація вдарила по позиціях окупантів на цукрозаводі у Тьоткіно. Ймовірно, ворог там зберігав обладнання і організував цехи попередньої підготовки дронів.