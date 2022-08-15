Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Отметим, что после этого удара по базе оккупантов в Попасной россия отвела еще один штаб вагнеровцев в Херсонской области. Пионтковский говорит, что это классическая ситуация, которая неоднократно повторялась в ходе Второй мировой войны.

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По его словам, с политической точки зрения штабу вагнеровцев лучше оставаться на правом берегу Херсонской области.

Но с военной точки зрения для российского генштаба сейчас целесообразно отвести эту группировку вагнеровцев с правого берега, потому что она уязвима, лишена ресурсов и может быть уничтожена,

– объяснил Пионтковский.

Публицист говорит, что Гитлер во время Второй мировой неоднократно совершал такие ошибки.

Действительно ли могли ликвидировать пригожина

По его мнению, если это действительно так (пригожина ликвидировали вместе с вагнеровцами в Попасной – 24 канал), то для путина лично это будет политический и психологический удар такой же силы, как уничтожение крейсера "Москва" или удар по аэродрому в Саках.

Это очень серьезный политический удар. Пригожин для путина – это как приблизительно для Гитлера был Отто Скорцени. Это личный психологический удар,

– заявил Пионтковский.

Он отметил, что есть сведения о том, что именно этот штаб вагнеровцев – это террористическая группировка, и, вероятно, именно они совершали зверства с военнопленными в Еленовке.

Пионтковский об уничтожении штаба ЧВК "Вагнер" в Попасной: видео



Что известно о "хлопке" на базе вагнеровцев в Попасной

Журналист и блогер Денис Казанский сообщал, что из-под завалов российской базы выносят раненых и убитых вагнеровцев.

Интересно, что рассекретил расположение базы российский военкор, который выложил в сеть фотографию с подписью о том, что вагнеровцы встретили его как родного.

российские СМИ сразу после взрывов сообщили, что основатель ЧВК "Вагнер" не выходит на связь, а несколько дней до этого он был в Попасной.

Сергей Гайдай не стал рассекречивать детали, но ответил, что если окажется, что более 100 вагнеровцев из руководящего состава погибли, это не будет новостью. В то же время "повара" путина евгения пригожина там, скорее всего, не было, но под удар попали его заместители.

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