Враг нанес удар по Белгород-Днестровскому: разрушены админздания и медучреждение

Утром 1 июня Россия атаковала Одесскую область. Под обстрел врага попал Белгород-Днестровский.

Под очередным российским ударом оказалась Белгород-Днестровская громада. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Александр Скалозуб.

Какие последствия атаки на Белгород-Днестровский?

В результате атаки в городе получили повреждения административные здания и учреждение здравоохранения. Сейчас на местах работают сотрудники ГСЧС, правоохранительных органов и соответствующих служб. Коммунальные предприятия и спецтехника находятся в готовности к проведению необходимых работ по ликвидации последствий обстрела.

Обращаюсь ко всем жителям Белгород-Днестровской громады с настоятельной просьбой внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности. Во время сигнала тревоги обязательно находитесь в укрытиях до официального сообщения об отбое,

– призвал Скалозуб.

Напомним, что ночью под атакой дронов была Одесса. В результате ударов повреждены фасад и балконы, выбиты окна жилой 9-этажки. Из-за попадания понесли значительные разрушения и занялись одно и двухэтажные жилые дома. Сгорели 3 автомобиля и повреждена линия теплотрассы. Также горело складское здание с пищевым оборудованием, ангар с пшеницей, повреждено помещение админздания. Пострадали семь человек.