Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белоцерковскую городскую территориальную общину и председателя Киевской областной государственной администрации Николая Калашника. Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

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Что известно о последствиях атаки

Ночью в Киевской области работали силы ПВО, последствия российской атаки фиксируют в 3 районах области. В частности, по одному частному дому повреждены в Бучанском и Белоцерковском районах.

Кроме того, в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги, всю необходимую медицинскую помощь оказали на месте.

Последствия атаки российских БпЛА: смотрите фото

Напомним, в Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль.

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