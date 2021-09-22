Именно такая версия обстрела авто чиновника выглядит более логично. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Олег Саакян.
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Саакян: Олигархи не объединились бы ради такого
"Это удар по ближайшему окружению, а не по должности", – подчеркнул он. Ведь покушение совершили не на официальное лицо, которое занимает какую-то ресурсную должность.
По словам Саакяна, это аналогично тому, как зацепить близких друзей или семью президента. Поэтому в этом случае это личное. И те, кто это сделали, рассчитывают на определенные психологические реакции.
Я думаю, что такая версия на сегодня выглядит более логично с точки зрения того, как это осуществлялось,
– отметил он.
Впрочем, добавил, со стороны президента является манипуляцией говорить, что все это произошло именно через борьбу с олигархами. Якобы олигархи не объединились бы ради такого. У них разные интересы.
Политолог считает, что Офис Президента должен тогда назвать, какой олигарх мог быть к этому причастен, если там якобы знают, кто присылал главе государства такой месседж.
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