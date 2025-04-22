Об этом рассказал нардеп, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Radio NV.

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Подняли вопрос утечки информации перед ударом

Нардеп рассказал о закрытом заседании комитета по безопасности Рады, на котором присутствовали начальник Генштаба Андрей Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.

Федор Вениславский рассказал, что во время закрытого обсуждения подняли вопрос утечки информации о собрании военных в центре Сум перед баллистическим ударом по городу. По его словам, сейчас идет расследование. Всех деталей по этому поводу пока не выяснили.

Ответ был такой: военная служба правопорядка проводит расследование. На данный момент полная картина еще не понятна, поэтому ожидаем результаты служебного расследования, дальше будем их анализировать,

– заявил он.

Украинский чиновник отметил, что общался с представителями военной разведки. Он уточнил, что есть подозрения относительно возможной утечки информации и понимание того, кто мог такое допустить. По его данным, в одном из мессенджеров, в группе был допущен "слив".

"Поэтому, я думаю, ближайшее время будут проведены соответствующие контрразведывательные действия, где виновные лица будут задержаны и привлечены к ответственности", - пояснил Вениславский.

Напомним, в Сумах в тот день погибли 36 человек, среди них было 2 детей. Пострадало тогда 125 человек, среди них – 18 детей. Кроме того, как сообщил глава МВД Игорь Клименко, среди пострадавших – 14 полицейских. Атаку осуществили ракетами типа "Искандер-М"/KN-23.