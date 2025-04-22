Про це розповів нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Radio NV.

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Порушили питання витоку інформації перед ударом

Нардеп розповів про закрите засідання безпекового комітету Ради, на якому були присутні начальник Генштабу Андрій Гнатов, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр оборони Рустем Умєров та заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.

Федір Веніславський розповів, що під час закритого обговорення порушили питання витоку інформації стосовно зібрання військових у центрі Сум перед балістичним ударом по місту. За його словами, наразі триває розслідування. Усіх деталей з цього приводу поки не з'ясували.

Відповідь була така: військова служба правопорядку проводить розслідування. На цей момент повна картина ще не зрозуміла, тому очікуємо результати службового розслідування, далі будемо їх аналізувати,

– заявив він.

Український посадовець зазначив, що спілкувався з представниками військової розвідки. Він уточнив, що є підозри стосовно можливого витоку інформації та розуміння того, хто міг таке допустити. За його даними, в одному з месенджерів, в групі був допущений "злив".

"Тому, я думаю, найближчим часом будуть проведені відповідні контррозвідувальні дії, де винуваті особи будуть затримані та притягнуті до відповідальності", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, у Сумах того дня загинули 36 людей, серед них було 2 дітей. Постраждало тоді 125 людей, серед них – 18 дітей. Крім того, як повідомив глава МВС Ігор Клименко, серед постраждалих – 14 поліцейських. Атаку здійснили ракетами типу "Іскандер-М"/KN-23.