Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала. Он отметил, что на Мюнхенской конференции будут показывать американским партнерам фотографии двигателя "Шахеда", который попал в саркофаг ЧАЭС.

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У украинской делегации есть статистика прилетов "Шахедов" в Чернобыльскую зону.

Были официальные сообщения, что в Мюнхене все злые на Россию. Какая может быть реакция? Это будет использовано в диалоге с Россией не в ее пользу. Статистика прилетов "Шахедов" в Чернобыльскую зону является ежедневной,

– сказал Андрей Коваленко.

Он добавил, что россияне используют Чернобыльскую зону как маршрут для захода "Шахедов" на Киев и западную часть Украины.

Украина имеет доказательства

"Война ведется так, что будто ядерные объекты, в безопасность которых инвестировал весь мир, для россиян ничего не значат. Сейчас Дмитрий Песков и Служба внешней разведки России, которая активно работает с МИД России, на западе распространяют нарратив, что это сделала не Россия", – отметил Андрей Коваленко.

Он добавил, что у Украины есть все доказательства. Украинская делегация сейчас коммуницирует с западными медиа и журналистами в Мюнхене. Также с помощью других инструментов Украина распространяет реальные факты, фото и видеодоказательства того, что именно Россия атаковала ЧАЭС.

Коваленко подытожил, что сейчас нужно сделать все необходимое, чтобы западные общества получили четкую информацию, что за атаками по ЧАЭС стоит Россия. Это повлияет на восприятие России в западных обществах в будущем.