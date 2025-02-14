Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі 24 Каналу. Він зазначив, що на Мюнхенській конференції будуть показувати американським партнерам фотографії двигуна Шахеда, який влучив у саркофаг ЧАЕС.

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В української делегації є статистика прильотів Шахедів у Чорнобильську зону.

Були офіційні повідомлення, що у Мюнхені всі злі на Росію. Яка може бути реакція? Це буде використано в діалозі з Росією не на її користь. Статистика прильотів Шахедів у Чорнобильську зону є щоденною,

– сказав Андрій Коваленко.

Він додав, що росіяни використовують Чорнобильську зону як маршрут для заходу Шахедів на Київ і західну частину України.

Україна має докази

"Війна ведеться так, що мов ядерні об'єкти, в безпеку яких інвестував увесь світ, для росіян нічого не значать. Це їхній прикол. Зараз Дмітрій Пєсков і Служба зовнішньої розвідки Росії, яка активно працює з МЗС Росії, на заході поширюють наратив, що це зробила не Росія", – зазначив Андрій Коваленко.

Він додав, що в України є всі докази. Українська делегація нині комунікує з західними медіа та журналістами в Мюнхені. Також за допомогою інших інструментів Україна поширює реальні факти, фото і відеодокази того, що саме Росія атакувала ЧАЕС.

Коваленко підсумував, що наразі потрібно зробити все необхідне, щоб західні суспільства отримали чітку інформацію, що за атаками по ЧАЕС стоїть Росія. Це вплине на сприйняття Росії у західних суспільствах у майбутньому.