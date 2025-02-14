Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Яка ситуація на місці удару дрона по ЧАЕС

Росія задала удару по ЧАЕС у ніч на 14 лютого. СБУ повідомила, що на місці працюють слідчі, які документують злочин.

На даний час радіаційний фон на території ЧАЕС та у зоні відчуження не перевищує допустимих значень. Виходу радіаційних речовин за встановлені межі не зафіксовано.

Поблизу станції СБУ знайшла уламки дрона з його серійним номером. Це був "Герань-2" ("Шахед"), судячи з наданих фото, серії "Ы". Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною.

Уламки дрона, що атакували ЧАЕС: фото СБУ

Експерти впевнені – Росія цілила саме у ЧАЕС. Внаслідок удару пошкоджено конструкцію укриття над 4-им енергоблоком.

"Наразі тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину Росії та притягнення винних до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", – зазначили у СБУ.

Слідчі заходи проводяться за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, детальніше про новий саркофаг над Чорнобильською атомною електростанцією ви можете прочитати у відповідному матеріалі 24 Каналу.