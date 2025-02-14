У Держінспекції ядерного регулювання розповіли, яких пошкоджень зазнала споруда. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Держатомрегулювання".

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Яких пошкоджень зазнала АЕС

Як повідомили в держінспекції, за інформацією ДСП "Чорнобильська АЕС", удар російським дроном по Новому безпечному конфайнменту об'єкта "Укриття" над четвертим енергоблоком ЧАЕС зафіксували о 01:54 у ніч на 14 лютого.

Внаслідок атаки та пожежі пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки Нового безпечного конфайнменту та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів. Там також додають, що станом на 08:00 ранку радіаційний стан на майданчику залишився без змін. Наразі триває оцінка наслідків атаки.

Варто зазначити, що будівництво Нового безпечного конфайнменту об’єкта «Укриття», який виконує захисну функцію, було завершено у 2019 році для його перетворення на екологічно безпечну систему.

Його метою є обмеження поширення радіоактивних речовин та створення умов для демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття". Він розташований за близько 150 кілометрів автомобільними дорогами від Києва у Прип'яті, що на півночі Київської області поблизу кордону з Білоруссю.