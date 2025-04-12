Позже с партнерами обсудят вероятные расходы на восстановление укрытия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова руководительницы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук, которые передает "Радио Свобода".

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Когда восстановят укрытие над ЧАЭС

К оценке привлечены международные и украинские эксперты, включая научные учреждения и компании, которые принимали участие в разработке и установке самой Арки. По словам Гринчук, предварительные результаты исследований ожидаются уже в мае. Они позволят сформировать четкий план действий, который будет представлен международным партнерам.

Этот план предусматривает и срочные, и долгосрочные меры для полного восстановления защитной функции объекта. Обсуждение вариантов восстановления состоится в июне во время Ассамблеи доноров.

Активно работаем над этим. Но для того, чтобы продолжить работу, которые были запланированы по нестабильным конструкциям, нам конечно необходимо восстановить Арку, чтобы не было никаких утечек. Потому что обеспечить ядерную и радиационную безопасность – это основная задача,

– резюмировала Гринчук.