Пізніше з партнерами обговорять ймовірні витрати на відновлення укриття. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільниці Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, які передає "Радіо Свобода".

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Коли відновлять укриття над ЧАЕС

До оцінки залучені міжнародні та українські експерти, включно з науковими установами та компаніями, які брали участь у розробці та встановленні самої Арки. За словами Гринчук, попередні результати досліджень очікуються вже у травні. Вони дозволять сформувати чіткий план дій, який буде представлений міжнародним партнерам.

Цей план передбачає і термінові, і довгострокові заходи для повного відновлення захисної функції об’єкта. Обговорення варіантів відновлення відбудеться у червні під час Асамблеї донорів.

Активно працюємо над цим. Але для того, щоб продовжити роботу, які були заплановані по нестабільним конструкціям, нам звичайно необхідно відновити Арку, щоб не було ніяких витоків. Тому що забезпечити ядерну та радіаційну безпеку – це основна задача,

– резюмувала Гринчук.