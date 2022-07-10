В Часовом Яру оккупанты "Искандерами" обстреляли общежитие: под завалами – мать с ребенком

В Часовом Яру продолжаются поисково-спасательные работы после удара по общежитию. Среди тех, кто находится под завалами, могут быть мать и ее 9-летний ребенок.

Об этом 24 каналу рассказал военный журналист подполковник Владимир Патола. Спасатели продолжают работать на месте очередного российского военного преступления.

Напомним Из-под завалов в Часовом Яру спасли еще одного человека

оккупанты атаковали "Искандерами"

Офицер гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Оксана Анодина рассказывает, что вечером 9 июля по Часовому Яру зафиксировали 4 "прилета". российские оккупанты обстреляли город ракетами "Искандер", 2 из которых попали в пятиэтажное общежитие. Информацию об ударе "Искандера" подтвердил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Вячеслав Бойцов.



Так выглядит общежитие, в которое попали оккупанты / Фото Владимира Патолы

Анодина подчеркнула, что вблизи общежития даже не было никаких военных объектов. В доме проживали мирные жители, среди которых и эвакуированные, однако вернулись.

К сожалению, не все могут оставаться в эвакуации. У кого-то закончились средства, кто-то загрустил за своим домом. Люди возвращаются, даже не сообщая военным администрациям и руководству ОТГ. Это их дома, мы не имеем права туда не допустить. Поэтому точное количество всех находившихся в этом доме сейчас неизвестно,

– объяснила Анодина.



Последствия удара по Часовому Яру / Фото Владимира Патолы

После удара пролетал самолет

На месте трагедии работают 60 спасателей, которым уже удалось спасти 6 жителей общежития, по которому ударили россияне.

Количество людей, находящихся под завалами, точно неизвестно. По предварительным данным, под завалами находятся женщина и ее 9-летний ребенок.



Спасательная операция на месте удара длится почти сутки / Фото Владимира Патолы

Оксана Анодина отметила, что спасатели работают в опасных условиях. Вечером 10 июля над Часовым Яром пролетел самолет. По словам Анодиной, он был не украинским.



Спасатели работают в опасных условиях / Фото Владимира Патолы

Военное преступление и глупость оккупантов

Владимир Патола подчеркнул, что удар по общежитию является очередным военным преступлением россиян. Также военный журналист отметил, что эта атака является еще и невероятной глупостью оккупантов, ведь они запустили по городу Часов Яр 4 ракеты, стоимость каждой из которых составляет 1,5 миллиона долларов.

российским военным преступникам неизвестно понятие логики. Пока наши защитники обороняют Украину на фронте – целью российских ракет может стать любое общежитие, роддом или детский садик в любой точке Украины, как это уже не раз случалось,

– подчеркнул Патола.

Подполковник подчеркнул, что важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги и координировать свои действия с представителями местных властей. Особенно в прифронтовых районах страны.

Удар по Часовому Яру: главное по состоянию на вечер 10 июля

российские военные преступники нанесли удар по городу Часов Яр возле Бахмута Донецкой области вечером 9 июля. Спасатели разбирали завалы всю ночь и весь день. Операция по поиску пострадавших и их спасению продолжается.

По состоянию на 21:00 10 июля известно о 15 погибших в результате ракетного удара. Точное количество находящихся под завалами неизвестно. По предварительным данным, там могут находиться около 20 человек.

К счастью, спасателям удалось вызволить из-под завалов 6 человек.

Больше об ударе по Часовому Яру по состоянию на 16:00 10 июля: смотрите видео