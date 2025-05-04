Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Алексея Билошицкого.

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Как патрульные эвакуировали черкасцев из поврежденных домов

СМИ писали о как минимум 7 взрывах в Черкассах 4 мая.

Этой ночью город атаковали вражеские ударные дроны. К счастью, обошлось без погибших. На место происшествия одними из первых прибыли наши экипажи, чтобы помочь. Совместно со всеми экстренными службами эвакуировали горожан из искореженных помещений и перекрыли движение, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники,

– написал Билошицкий.

Он поблагодарил все службы, которые слаженно работают бок о бок. И призвал гражданских не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В видео, обнародованном полицией, хорошо слышно, как после удара снова летит "Шахед".

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Утром в ГСЧС сообщили, что в результате обстрела было зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе.

"Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность. Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах четырехэтажного общежития. Также повреждены окна других квартир. В целом пострадал 1 человек", – рассказали в ведомстве.

После атаки на Черкассы враг направил "Шахеды" на Киев. Поврежден известный ТРЦ в Оболонском районе, многоэтажка и не только.