В результате российского обстрела жилого сектора, ранения получила 16-летняя девушка. Снаряд попал в ее дом.

Смотрите также В Херсонской области враг сбросил взрывчатку на спасателей: каково их состояние

Что известно об обстреле Чернобаевки

Российские войска не прекращают терроризировать Херсонскую область. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что вечером оккупанты нанесли удар по жилому сектору в Чернобаевке.

В результате попадания снаряда в дом получил ранения 16-летний ребенок. У нее – травматическая ампутация руки, осколочные ранения туловища,

– рассказал он.

В каком состоянии дом после удара России / фото Александра Прокудина

Прокудин добавил, что "скорая" доставила девочку в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики дообследуют ее и оказывают всю необходимую помощь.

"Ребенок сам был в доме, видимо, испугалась и побежала к нам в кухню", – рассказала бабушка девочки.

Последствия российского удара по дому: смотрите видео