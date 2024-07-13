Внаслідок російського обстрілу житлового сектору, поранення отримала 16-річна дівчина. Снаряд влучив у її будинок.
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Що відомо про обстріл Чорнобаївки
Російські війська не припиняють тероризувати Херсонську область. Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ввечері окупанти завдали удару по житловому сектору у Чорнобаївці.
Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї – травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба,
– розповів він.
В якому стані будинок після удару Росії / фото Олександра Прокудіна
Прокудін додав, що "швидка" доставила дівчинку до лікарні у вкрай важкому стані. Наразі медики дообстежують її та надають усю необхідну допомогу.
"Дитина сама була у домі, мабуть, злякалась і побігла до нас у кухню", – розповіла бабуся дівчинки.
Наслідки російського удару по будинку: дивіться відео