Впрочем, последствия от пробития саркофага будут зависеть от силы удара и взрыва. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя главы Министерства энергетики Романа Андарака в эфире телемарафона.

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Как сообщил Андарак, спасатели продолжают тушить остатки пожара. После этого ожидается, что будет проведена оценка последствий, а также решен вопрос о дальнейших действиях с целью восстановления целостности и безопасности объекта.

Заместитель главы Минэнерго объясняет, что саркофаг предназначен для того, чтобы предотвращать распространение ядерной пыли, которая расположена под ним. Однако, он не имеет никакой защиты от ракетных или дроновых атак.

Соответственно пробитие и создание ударной волны внутри однозначно приведет к значительному повышению радиационного фона в пределах определенной территории. Какая это будет территория - зависит от силы удара и взрыва,

– добавляет Андарак.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что сейчас радиационный фон на месте инцидента сохраняется в пределах нормы. По его словам, на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 микрозиверта в час.

Клименко также добавил, что специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры. Кроме этого, информацию о последствиях российского удара и оперативную ситуацию на ЧАЭС уже передали в Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Евросоюза в системе механизма гражданской защиты.