Втім, наслідки від пробиття саркофага залежатимуть від сили удару та вибуху. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Міністерства енергетики Романа Андарака в ефірі телемарафону.

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Які наслідки спричинив російський дрон на Чорнобильській АЕС

Як повідомив Андарак, рятувальники продовжують гасити залишки пожежі. Після цього очікується, що буде проведено оцінку наслідків, а також розв'язано питання щодо подальших дій з метою відновлення цілісності й безпеки об'єкта.

Заступник голови Міненерго пояснює, що саркофаг призначений для того, щоб запобігати розповсюдженню ядерного пилу, який розташований під ним. Однак, він не має жодного захисту від ракетних чи дронових атак.

Відповідно пробиття й створення ударної хвилі всередині однозначно призведе до значного підвищення радіаційного фону в межах певної території. Яка це буде територія - залежить від сили удару й вибуху,

– додає Андарак.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що наразі радіаційний фон на місці інциденту зберігається в межах норми. За його словами, на проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мікрозіверта на годину.

Клименко також додав, що фахівці ДСНС проводять постійні заміри. Окрім цього, інформацію про наслідки російського удару та оперативну ситуацію на ЧАЕС вже передали до Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Євросоюзу в системі механізму цивільного захисту.