Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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На ЧАЭС ликвидировали последствия российской атаки

Ночью 14 февраля россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арку НБК над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление. Сегодня в 12 часов этот процесс удалось остановить,

– заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

По ее словам, радиационная ситуация на ЧАЭС неизменна и находится под постоянным контролем. Гринчук подчеркнула, что на территории станции и в дальнейшем будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги.

Следующим шагом станет проведение качественного анализа повреждения Арки НБК и восстановления ее функционирования.

В ГСЧС Украины также подтвердили, что на Чернобыльской АЭС завершена ликвидация последствий удара российского БПЛА, а мониторинг состояния объекта продолжается.

На ЧАЭС ликвидировали последствия российской атаки / Фото: ГСЧС Киевской области