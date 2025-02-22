Сейчас работники ГСЧС выполняют работы по его локализации и ликвидации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

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Какая сейчас ситуация на ЧАЭС

В ГАЗО говорят, что с помощью тепловизора работники ГСЧС нашли источник тления. Он располагался на центральном шве обшивки арочного свода НБК.

Там отмечают, что повышение радиационного фона на промплощадке и в целом на ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы также не обнаружено.

Кроме этого, в ГАЗО добавляют, что сейчас продолжаются работы по частичному вскрытию конструкций. А также осуществляется тепловизионный мониторинг.

Напомним, что в ночь на 14 февраля Россия атаковала Чернобыльскую АЭС беспилотником с фугасной боевой частью. Он попал в укрытие, что бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока станции. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что сооружение получило существенные повреждения.