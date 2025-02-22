Наразі працівники ДСНС виконують роботи з його локалізації та ліквідації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Дивіться також Що буде з ЧАЕС після удару Росії: глава агентства зони відчуження про майбутнє Чорнобиля

Яка зараз ситуація на ЧАЕС

У ДАЗВ кажуть, що за допомогою тепловізора працівники ДСНС знайшли джерело тління. Воно розташовувалося на центральному шві обшивці аркового склепіння НБК.

Там зазначають, що підвищення радіаційного фону на проммайданчику та загалом на ЧАЕС не зафіксовано. Виходу радіоактивних речовин за встановлені межі також не виявлено.

Окрім цього, у ДАЗВ додають, що наразі продовжуються роботи з часткового розкривання конструкцій. А також здійснюється тепловізійний моніторинг.

Нагадаємо, що у ніч на 14 лютого Росія атакувала Чорнобильську АЕС безпілотником із фугасною бойовою частиною. Він потрапив в укриття, що береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблока станції. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що споруда зазнала суттєвих пошкоджень.