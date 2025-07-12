Первые минуты после удара по городу показали правоохранители. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.

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Что известно об атаке на Черновцы?

Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный дом. На место происшествия оперативно прибыли патрульные.

Они обследовали прилегающую территорию и осуществили поквартирный обход, чтобы убедиться, что никто не остался без помощи. Кроме того, правоохранители начали эвакуацию жителей и вынесли их домашних животных.

Первые минуты после обстрела Черновцов: смотрите видео

По предварительной информации, в результате атаки по Черновцам погибли 2 человека, еще 26 людей – ранены, из них 7 – госпитализированы.

Напомним, в ночь на 12 июля противник атаковал Украину 623 средствами воздушного нападения, в частности 597 беспилотниками (из них 339 – "Шахеды") и 26 крылатыми ракетами Х-101. По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона сбила 344 средства – 319 "Шахедов" и 25 ракет.