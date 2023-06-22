Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, крылатые ракеты Storm Shadow заставили "устать" не один, а даже два моста на Чонгаре.

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В общей сложности там есть три моста – старый автомобильный, автомобильный и железнодорожный. Так вот последние два удалось существенно повредить.

Сначала Сальдо бегал и кричал, что все восстановят. Все же увидели аналогию со Стремоусовым, когда тот бегал по Антоновскому мосту? Видно, что Storm Shadow мощнее ракет с HIMARS. Это большая проблема для россиян,

– заметил Тизенгаузен.

Россияне перекидывали значительное количество техники через эти мосты

Как отметил Тизенгаузен, российские оккупанты перекидывали около 60 – 70% военной техники и личного состава по этому "логистическому плечу". Теперь они могут все делать через Армянск. Но это на 100 километров длиннее. Да и дороги там гораздо хуже.

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Очевидно, что сейчас оккупанты существенно "напряглись". Ибо теперь они немного скованы.

В Крыму снова сильно "напряглись". Ты и заехать нормально не можешь, и вывести войска быстро не получится. Это прекрасное решение. Если Путин задумает втиснуть войска в Крым, ему это особо не получится. А у меня такое впечатление, что это не последняя ракета, которая прилетит туда,

– считает Тизенгаузен.

Удары по Чонгарским мостам: коротко