Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, крилаті ракети Storm Shadow змусили "втомитися" не один, а аж два мости на Чонгарі.

До теми Переправа стала решетом, бідкання окупантів: усе, що відомо про удар по Чонгарському мосту

Загалом там є три мости – старий автомобільний, автомобільний та залізничний. Так-от останні два вдалося суттєво пошкодити.

Спершу Сальдо бігав і кричав, що все відновлять. Всі ж побачили аналогію зі Стрємоусовим, коли той бігав по Антонівському мосту? Видно, що Storm Shadow потужніші за ракети з HIMARS. Це – велика проблема для росіян,

– зауважив Тизенгаузен.

Росіяни перекидали значну кількість техніки через ці мости

Як наголосив Тизенгаузен, російські окупанти перекидали близько 60 – 70% військової техніки та особового складу через це "логістичне плече". Тепер вони можуть все робити через Армянськ. Але це на 100 кілометрів довше. Та й дороги там значно гірші.

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Очевидно, що зараз окупанти суттєво "напряглися". Бо тепер вони дещо сковані.

В Криму знову сильно "напряглися". Ти і заїхати нормально не можеш, і вивести війська швидко не вийде. Це – прекрасне рішення. Якщо Путін задумає втиснути війська в Крим, то йому це особливо не вийде. А в мене таке враження, що це не остання ракета, яка прилетить туди,

– вважає Тизенгаузен.

Удари по Чонгарських мостах: коротко