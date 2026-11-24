Об этом сообщил Тимур Ткаченко.

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Каковы подробности?

Медицинский персонал до последнего пытался стабилизировать состояние пожилой пациентки после тяжелых травм. К сожалению, спасти пострадавшую не удалось из-за тяжести полученных повреждений.

"Это невосполнимая утрата. За каждой такой новостью стоит человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта утрата навсегда останется болью", – подчеркнул Тимур Ткаченко и выразил соболезнования семье умершей.

Последствия попадания беспилотника в многоэтажное здание

Женщину извлекли из-под завалов сотрудники экстренных служб во время проведения поисковой операции возле поврежденного жилого дома.

Ее состояние после пребывания под завалами требовало немедленной госпитализации и круглосуточного наблюдения врачей.

Напомним, ранее мы писали о взрыве в пятиэтажном доме в Димере под Киевом. 22 ноября российский дрон попал в жилой дом, разрушив целый подъезд.

Тогда на месте атаки обнаружили тела погибших жильцов, а во время аварийно-спасательных работ погиб сотрудник ГСЧС.