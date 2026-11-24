Про це повідомив Тимур Ткаченко.

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Які подробиці?

Медичний персонал до останнього намагався стабілізувати стан літньої пацієнтки після важких травм. На жаль, врятувати постраждалу не вдалося через тяжкість отриманих ушкоджень.

"Це непоправна втрата. За кожною такою звісткою – людське життя, доля, родина, близькі, для яких ця втрата назавжди залишиться болем", – наголосив Тимур Ткаченко та висловив співчуття родині померлої.

Наслідки влучання безпілотника у багатоповерхівку

Жінку деблокували співробітники екстрених служб під час проведення пошукової операції біля пошкодженої житлової будівлі.

Її стан після перебування під завалами вимагав негайної госпіталізації та цілодобового нагляду лікарів.

Нагадаємо, раніше ми писали про удар по п'ятиповерхівці у Димері під Києвом. Російський дрон 22 листопада влучив у житловий будинок, зруйнувавши цілий під'їзд.

Тоді на місці атаки виявили тіла загиблих мешканців, а під час аварійно-рятувальних робіт загинув співробітник ДСНС.