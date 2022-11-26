В результате удара по Днепру возросло количество раненых: одна женщина – в тяжелом состоянии

Россияне атаковали Днепр 26 ноября. К сожалению, не обошлось без раненых. При этом количество пострадавших растет.

Уже известно о 6 пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Он рассказал, что россияне попали в мирный квартал. Следовательно, одна женщина находится в тяжелом состоянии.

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В Днепре 26 ноября раздался взрыв. Воздушную тревогу объявили после этого, поэтому предполагают, что россияне могли атаковать сверхзвуковым оружием. Например, ракетами Х-22, "Кинжалом" или "Ониксом". При запуске этих ракет сигнал воздушной тревоги может не сработать. Активист Сергей Стерненко предполагает, что удары по Днепру были совершены старыми ракетами. Вероятно, речь идет об Х-22, которые не являются точными.

Последствия ракетного удара по Днепру / Фото Валентин Резниченко

Мэр Борис Филатов рассказал, что коммуникации и инфраструктура не пострадали. Однако в части города пропал свет. Было автоматическое отключение нескольких трансформаторов.

Впоследствии Резниченко сообщил, что известно о 7 частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар. Пострадавшую женщину вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

Среди пострадавших несовершеннолетний / Фото Валентин Резниченко

По состоянию на 15:00 глава ОВА сообщил, что к врачам обратились уже 13 человек, пострадавших из-за ракетного удара по Днепру. Четверо человек находятся в больнице. Среди них 17-летний юноша.

На месте прилетов работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Есть вероятность, что там может находиться человек.

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