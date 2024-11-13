Многоэтажку в Белгороде 5 ноября атаковал "Шахед". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские независимые телеграмм-каналы.

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Видно соответствующие кадры

В результате атаки пострадали два человека, 40 квартир в трех многоквартирных домах, 24 автомобиля и магазин. Губернатор Белгородской области обвинил в этом ударе украинские силы, однако не все так просто.

Впоследствии появилось новое видео с камеры видеонаблюдения на противоположном подъезде. Именно оно позволяет говорить о том, что дом атаковал российский "Шахед". Там можно хорошо разглядеть БпЛА, силуэт которого очень похож на иранский "Шахед", которые российская армия запускает по территории Украины.

Дом в Белгороде атаковал "Шахед": смотрите видео

Он имеет характерную носовую часть и треугольные крылья с тупыми концами, которые отчетливо видны на видео с камеры видеонаблюдения. Ранее писали, что этот дом атаковал тактический БпЛА Columba. Однако на новом видео видно, что беспилотник, атаковавший дом, не имеет никаких сходств с этим дроном.

Откуда нанесли удар

Атака на дом произошла с условно "российской" стороны в направлении границы с Украиной. Однако если бы БпЛА был запрограммирован на удар по дому, то он мог бы ударить по нему с условно-украинской стороны здания.

До удара и после удара по дому белгородцы фиксировали пролет "Шахедов" над территорией региона в направлении Украины.

Зачем "Шахед" атаковал дом

Вероятно, у "Шахеда" некорректно сработала система выбора цели или неправильно было установлено полетное задание. Об этом может свидетельствовать работа российской ПВО над Белгородом, ведь россияне хотели предотвратить удар по многоэтажке.

Также косвенно эту версию подтверждает тот факт, что ПВО сработало только над микрорайоном "Новая жизнь".

Мог ли это быть украинский БпЛА

Да мог, однако должно было сработать очень много факторов. Например, ВСУ должны были посадить "Шахед" с помощью РЭБ, при условии, что он не сдетонировал при падении и не получил существенных повреждений, перепрограммировать его на удар по дому в Белгороде с разворотом в направлении Украины и запустили его одновременно с российскими военными, которые в этот момент запускали "Шахеды" по территории Украины.