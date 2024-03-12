Среди травмированных людей и жертв все гражданские граждане, которые находились на момент атаки в девятиэтажке, куда попали оккупанты. Оккупанты также повредили здания рядом с местом прилета.

К теме Россия атаковала Кривой Рог: после взрыва в многоэтажке вспыхнул пожар

В Кривом Роге 5 человек тяжело ранены

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога после российской атаки по городу.

Пятеро в операционной. "Тяжелые". Среди раненых – ребенок,

– отметил глава Днепропетровской ОГА.

В Кривом Роге по меньшей мере 30 человек пострадали / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Начальник военной администрации Кривого Рога отметил, что в результате вражеской ракетной атаки есть по меньшей мере три попадания, в том числе прямое попадание в девятиэтажный дом.

"ГСЧС тушит пожары. Скорая помощь работает. Штаб помощи людям разворачивается на Восточном-1 возле АТБ с 20:00. Туда можно обратиться по вопросам расселения, стройматериалов, чтобы закрыть выбитые окна и любых других вопросов", – написал Вилкул.

Впоследствии он также сообщил, что есть ракетное попадание в крышу пятиэтажки в Металлургическом районе Кривого Рога. У этого места также развернули штаб по помощи.

Россияне обстреляли Кривой Рог