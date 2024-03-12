Серед травмованих людей і жертв всі цивільні громадяни, які перебували на момент атаки у дев'ятиповерхівці, в яку влучили окупанти. Окупанти також пошкодили будівлі поруч із місцем прильоту.
До теми Росія атакувала Кривий Ріг: після вибуху у багатоповерхівці спалахнула пожежа
У Кривому Розі 5 людей важкопоранені
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що понад 30 постраждалих уже прийняли лікарні Кривого Рогу після російської атаки по місту.
П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед поранених – дитина,
– зазначив очільник Дніпропетровської ОВА.
У Кривому Розі щонайменше 30 людей постраждало / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання, у тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок.
"ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20:00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", – написав Вілкул.
Згодом він також повідомив, що є ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі Кривого Рогу. Біля цього місця також розгорнули штаб із допомоги.
Росіяни обстріляли Кривий Ріг
- У Дніпропетровській області 12 березня о 18:09 оголосили повітряну тривогу. Через пів години Повітряні сили попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу. Попередньо, це була керована російська авіаційна ракета Х-59.
- Через кілька хвилин жителі Кривого Рогу почули гучні звуки вибуху. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Місцевих жителів закликали не виставляти будь-яку інформацію про ворожі обстріли у мережу.
- Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок удару по дев'ятиповерхівці в Кривому Розі щонайменше тридцять поранених і двоє загиблих. На місці подій ДСНС гасить пожежі, а швидка допомога продовжує надавати людям необхідну допомогу.