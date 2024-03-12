Серед травмованих людей і жертв всі цивільні громадяни, які перебували на момент атаки у дев'ятиповерхівці, в яку влучили окупанти. Окупанти також пошкодили будівлі поруч із місцем прильоту.

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У Кривому Розі 5 людей важкопоранені

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що понад 30 постраждалих уже прийняли лікарні Кривого Рогу після російської атаки по місту.

П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед поранених – дитина,

– зазначив очільник Дніпропетровської ОВА.

У Кривому Розі щонайменше 30 людей постраждало / Фото з телеграм-каналу Сергія Лисака

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу зазначив, що внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучання, у тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок.

"ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює. Штаб допомоги людям розгортається на Східному-1 біля АТБ з 20:00. Туди можна звернутися з питань розселення, будматеріалів, щоб закрити вибиті вікна та будь-яких інших питань", – написав Вілкул.

Згодом він також повідомив, що є ракетне влучення у дах п'ятиповерхівки у Металургійному районі Кривого Рогу. Біля цього місця також розгорнули штаб із допомоги.

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