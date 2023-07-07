Во Львовской ОВ назвали имена всех погибших. По официальной информации, самой молодой погибшей было 32 года.

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Кто погиб в результате ракетного удара

Глава Львовской ОВА обнародовал полный список тех, кто погиб от рук оккупантов. Среди них 8 женщин и 2 мужчин:

Анастасия, 32 года,

Мирослава, 60 лет,

Михаил, 35 лет,

Ирина, 63 года,

Ольга, 66 лет,

Светлана, 71 год,

Ольга, 68 лет,

Валерий, 67 лет,

Инна, 55 лет,

Ольга, 56 лет.

Разделяем боль и уныние родных, друзей и соседей. Это величайшая трагедия для всей Украины. Никогда не забудем и не прост. Соответствуют все причастные к этому преступлению. Нигде на Земле им не будет покоя,

– выразили соболезнования погибшим в ОВА.

Спасательно-розыскную операцию завершили около 08:00 7 июля. По последним данным, госпитализированы 16 человек, другие – получили медицинскую помощь на месте и не нуждались в госпитализации.

Без крова осталось более 40 человек

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что без дома осталось более 40 человек. Больше всего от российского теракта пострадали два жилых дома, а это значит, что их нужно строить заново.

В настоящее время людей из поврежденных домов переселили в городок для временно перемещенных лиц в Стрыйском парке. Садовый отметил, что это место было в резерве. Кроме того, пострадавших снабдили всем необходимым.

Местные власти сейчас работают над тем, чтобы оперативно составить план восстановления. Также эксперты оценивают, сколько времени будет занимать строительство новых домов. В настоящее время местные власти выделили 100 миллионов гривен для ликвидации последствий террористического акта. Однако эта сумма не финальная, поскольку ущерб может быть больше из-за повреждений критической инфраструктуры, в частности – подстанции.