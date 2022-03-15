Аналитик СIT Руслан Левиев сообщил, что после анализа фотографий из открытых источников можно заключить, что ракета прилетела со стороны России или подконтрольных боевикам территорий.

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Россияне обстреляли оккупированный Донецк

Важно то, где располагаются остатки ракеты, именно так называемая ракетная часть или можно сказать хвостовик. Есть фотографии нескольких ракурсов этой ракетной части. Она лежит на бульваре Шевченко. Ее хвост смотрит на Юго-Восток, а грубо говоря, нос ракеты смотрит на Северо-Запад,

– сказал Левиев.

Он отмечает, что если ракета сохранила траекторию, она прилетела с Юго-Востока, который контролируется российскими силами и силами террористической организации "ДНР". Левиев рассказал, что CIT исследовали множество фотографий использования "Точек-У" в Сирии, в Украине, на Карабахе. Но не нашли ни одного инцидента, где эта часть ракеты лежала бы иначе.

Ракета прилетела с юго-востока.

"Та самая ракетная часть может немного изменить направление, полететь неровно по линии, а повернуть на 45 градусов максимум. Но общее направление всегда остается одним и тем же. То есть, она не могла повернуть на 180 градусов. В любом случае она прилетела с Юго-Востока", – сказал аналитик.

По словам оккупантов, они смогли сбить эту ракету, но CIT опровергают эту информацию. На фото не видно никаких следов поражения снаряда.

Ранее российские пропагандисты заявили, что в оккупированном Донецке упала ракета рядом с зданием так называемого "правительства ДНР". Но обвинили в этом украинскую армию и заявили о якобы гибели 20 человек. Минобороны Украины опровергло эту информацию.