Аналітик СIT Руслан Лєвієв повідомив, що після аналізу фотографій з відкритих джерел можна зробити висновок, що ракета прилетіла з боку Росії або підконтрольних бойовикам територій.

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Росіяни обстріляли окупований Донецьк

Важливо те, де розташовуються залишки ракети, саме так звана ракетна частина, або можна сказати хвостовик. Є фотографії із кількох ракурсів цієї ракетної частини. Вона лежить на бульварі Шевченка. Її хвіст дивиться на Південний Схід, а грубо кажучи, ніс ракети дивиться на Північний Захід,

– сказав Лєвієв.

Він зазначає, якщо ракета зберегла траєкторію, вона прилетіла з Південного Сходу, який контролюється російськими силами та силами терористичної організації "ДНР". Лєвієв розповів, що CIT досліджували безліч фотографій використання "Точок-У" в Сирії, в Україні, на Карабаху. Але не знайшли жодного інциденту, де ця частина ракети лежала б інакше.

Ракета прилетіла з Південного Сходу

"Та сама ракетна частина може трохи змінити напрямок, полетіти нерівно по лінії, а повернути на 45 градусів максимум. Але загальний напрямок завжди залишається одним і тим самим. Тобто, вона не могла повернути на 180 градусів. У будь-якому разі вона прилетіла з Південного Сходу", – сказав аналітик.

За словами окупантів, вони змогли збити цю ракету, але CIT спростовують цю інформацію. На фотографіях не видно жодних слідів ураження снаряду.

Раніше російські пропагандисти заявили, що в окупованому Донецьку впала ракета поряд із будинком так званого "уряду ДНР". Та звинуватили в цьому українську армію та заявили про нібито загибель 20 людей. Міноборони України спростувало цю інформацію.

Відео аналізу CIT обстрілу окупованого Донецька: