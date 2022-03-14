Окупанти поранили ще трьох людей

Російські військові протягом 14-го березня вбили п'ятьох людей у трьох різних місцях. Відповідні дані повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Повідомляється, що росіяни вбили:

2 людей – в Авдіївці;

2 людей – у Краматорську;

1 людину у Петрівському.

Окрім того, путінські вбивці поранили трьох людей – двох в Авдіївці та одну – в Торецьку.

У Донецькій ОВА повідомили, що вдалося уточнити інформацію щодо двох убитих та одного пораненого в Маріуполі. Наразі точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо.

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