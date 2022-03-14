Окупанти важкою артилерією обстріляли житлові будинки та інфраструктуру Чернігова. За попередніми даними, від руки ворога загинуло десятеро людей.
Варте уваги Окупанти здійснили атаку на Чернігів: ворог завдав декілька авіаударів
Російський ворог вів вогонь по декількох об'єктах:
- будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка";
- ринок "Привокзальний";
- оптово-роздрібну базу;
- декілька житлових будинків;
- насосну станцію КП "Чернігівводоканал";
- адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз";
- 4 транспортні засоби.
До теми – За Київ, Суми, Чернігів і Харків вже можна не хвилюватись, – Арестович: дивіться відео