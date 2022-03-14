Окупанти важкою артилерією обстріляли житлові будинки та інфраструктуру Чернігова. За попередніми даними, від руки ворога загинуло десятеро людей.

Варте уваги Окупанти здійснили атаку на Чернігів: ворог завдав декілька авіаударів

Російський ворог вів вогонь по декількох об'єктах:

  • будівлю Національного університету "Чернігівська Політехніка";
  • ринок "Привокзальний";
  • оптово-роздрібну базу;
  • декілька житлових будинків;
  • насосну станцію КП "Чернігівводоканал";
  • адміністративну будівлю АТ "Чернігівгаз";
  • 4 транспортні засоби.

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