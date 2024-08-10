Эта локация не использовалась штатно. Для газодобывающей промышленности ее не использовали. Но ее использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование, в том числе и для GPS-пуфов.

Это фактически умышленное действие, когда средствами РЭБ подают ложные сигналы GPS для того, чтобы мешать тем системам, которые на них ориентируются. Например, судна. Учитывая то, что это северная часть моря, конечно, это могло влиять на работу нашего зернового коридора.

Россияне у себя постоянно занимаются спуфингом. Это можно увидеть на различных мониторинговых платформах. Например, как у них какое-то судно "идет" по стадиону в Симферополе. Поэтому соответственно они пытались делать такое и на этой локации. Это могло влиять на безопасность гражданского судоходства.