Знищення газової вежі відбулося за допомогою морських дронів. На об'єкті противник міг тримати 40 одиниць особового складу. Як зазначають журналісти, удар було завдано, ймовірно, по вишці "Сиваш" або "Петро Годованець". В ефірі телемарафону речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів деталі, передає 24 Канал.

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Чим слугувала ворогу знищена вишка

За словами Плетенчука, уражену газову вежу для газовидобувної промисловості не використовували. Натомість, на ній були встановлене різноманітне обладання, зокрема й для GPS-спуфінгу.

Це фактично навмисна дія, коли засобами РЕБ подають хибні сигнали GPS для того, щоб заважати тим системам, які на них орієнтуються. Наприклад, судна. Враховуючи те, що це північна частина моря, звісно, це могло впливати на роботу нашого зернового коридору,

– пояснив військовий.

Росіяни у себе постійно займаються спуфінгом. Це можна побачити на різноманітних моніторингових платформах. Наприклад, як у них якесь судно "йде" по стадіону у Сімферополі. Тому відповідно вони намагалися повторити такі дії у північній частині моря. Це ставило під загрозу безпеку цивільного судноплавства.

Крім того, на вежу окупанти перекидали персонал. За півдоби до ураження вони перекинули туди людей з відповідним обладнанням.