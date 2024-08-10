Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що там військовим вдалося уразити важливі для росіян об'єкти. Окрім того, він показав ексклюзивне відео з моментом влучання.

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Що відомо про ураження газової вишки у Чорному морі

Цієї ночі ВМС завдали удару по одній із газових вишок в акваторії Чорного моря. Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство.

І так, за пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було. Штатний функціонал платформа не виконувала,

– пише Плетенчук.

Як вказав волонтер Сергій Стерненко, ворог розмістив там технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 одиниць особового складу. За попередніми даними, газова платформа досі горить.

На озброєнні ВМС ЗСУ є морські дрони-близнюки Sea Baby із дальністю до 1000 кілометрів та бойовою частиною близько 900 кілограмів, тож для росіян шансів вижити у Чорному морі залишиться усе менше,

– зазначив Стерненко.

Момент ураження газової платформи у Чорному морі: дивіться відео

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що мовиться про одну з газових вишок – або "Сиваш", або "Петро Годованець", які все ще контролюють російські збройні сили.

""Петро Годованець" – це одна з так званих двох "вишок Бойка", які Україна закупила в компанії Keppel у 2012 році. Інша, яка називається "Україна", а також платформа "Таврида" вітчизняного виробництва, були відбиті в росіян минулого року бійцями ГУР, "ДОЗОР" та інших підрозділів Сил оборони", – написав він.

Журналіст зауважив, що платформи "Петро Годованець" та "Сиваш" досі використовувались росіянами для розвідувальних задач. На них було, як вважає розвідка, розміщено до 40 військових окупаційної армії.

До слова, в ГУР МО 11 вересня 2023 року розповідали, що нашій державі вдалося повернути під контроль держави так звані "вишки Бойка". Ці газові платформи перебували під окупацією росіян ще з 2015 року.