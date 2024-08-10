Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что там военным удалось поразить важные для россиян объекты. Кроме того, он показал эксклюзивное видео с моментом попадания.

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Что известно о поражении газовой вышки в Черном море

Этой ночью ВМС нанесли удар по одной из газовых вышек в акватории Черного моря. Так, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство.

И так, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла,

– пишет Плетенчук.

Как указал волонтер Сергей Стерненко, враг разместил там техническое разведывательное оборудование и держал до 40 единиц личного состава. По предварительным данным, газовая платформа до сих пор горит.

На вооружении ВМС ВСУ есть морские дроны-близнецы Sea Baby с дальностью до 1000 километров и боевой частью около 900 килограммов, поэтому для россиян шансов выжить в Черном море останется все меньше,

– отметил Стерненко.

Момент поражения газовой платформы в Черном море: смотрите видео

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что говорится об одной из газовых вышек или "Сиваш", или "Петр Годованец", которые все еще контролируют российские вооруженные силы.

""Петр Годованец" это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. Другая, которая называется "Украина", а также платформа "Таврида" отечественного производства, были отбиты у россиян в прошлом году бойцами ГУР, "ДОЗОР" и других подразделений Сил обороны", – написал он.

Журналист отметил, что платформы "Петр Годованец" и "Сиваш" до сих пор использовались россиянами для разведывательных задач. На них было, как считает разведка, размещено до 40 военных оккупационной армии.

К слову, в ГУР МО 11 сентября 2023 года рассказывали, что нашему государству удалось вернуть под контроль государства так называемые "вышки Бойко". Эти газовые платформы находились под оккупацией россиян еще с 2015 года.