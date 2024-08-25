Предварительно, враг применил ракету "Искандер-М". Сначала сообщалось о двух раненых журналистах иностранного медиа 38 и 40 лет. Впоследствии количество пострадавших возросло.

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Количество раненых увеличилось

Начальник МВА Александр Гончаренко сообщил о 6 пострадавших по состоянию на 14:30. Поисково-спасательная операция продолжается. Отмечается, что у них зафиксированы минно-взрывные травмы, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия, резаные раны тела. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Его доставили в Днепр.

Все пострадавшие – журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии.

Также под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании. Ему где-то около 40 лет.

Напомним, что в результате ракетного удара по Сумах есть жертва и раненые.