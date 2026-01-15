В Харькове сотни тысяч людей остались без света и тепла, – Зеленский
- В Харькове из-за российского удара по энергетическому объекту сотни тысяч людей остались без света и тепла.
- Президент Зеленский обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте последствия обстрелов и потребности в ПВО, а также необходимость укрепления обороноспособности.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Харькове сотни тысяч людей остались без света и тепла. Россия там нанесла удар по энергетическому объекту.
Об этом Зеленский проинформировал генсека НАТО Марка Рютте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.
Какая ситуация в Харькове?
Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте. Он проинформировал того о последствиях обстрелов и потребности ПВО.
Российские удары во время такой холодной зимы добавляют нам серьезных вызовов. Сегодня был удар россиян по энергетическому объекту в Харькове: сотни тысяч людей остались без света и тепла,
– сказал Зеленский.
По словам президента, укреплять обороноспособность очень помогает программа PURL, и Украина рассчитывает на большее количество взносов в нее в этом месяце.
Они также поговорили о дипломатической работе, обменялись взглядами относительно того, какими должны быть следующие шаги.
Что известно об ударе по энергообъекту в Харькове?
По информации Терехова, российские войска разрушили крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове.
В Харькове круглосуточно работает штаб по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. На месте находятся аварийные службы и профильные специалисты.