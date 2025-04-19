Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что больше всего пострадала многоэтажка, над которой разорвалась ракета. Спасательно-аварийные работы закончили поздно вечером.

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В каком состоянии пострадавшие

После вражеского удара в больницы обратилось 114 человек. Кроме этого, повреждено несколько производств, 45 домов, 2 школы, сады, центр детского творчества, много автомобилей. В течение дня соответствующие службы работали над тем, чтобы вернуть коммуникации в дома харьковчан.

Местные присоединились к доброму делу и посреди улицы раздавали кофе, перекус, паски людям, которые работают над ликвидацией последствий удара.

В эти дни усиленно работали медики, некоторым из пострадавших они спасли жизнь. К сожалению, у одной из раненых есть ампутация.

Было 3 очень тяжелых пациента, которых сразу доставили в операционную. У женщины 40 лет была травматическая ампутация левой нижней конечности. Также в тяжелом состоянии был мужчина. У него проникающее ранение брюшной полости, осколок в животе. Органы удалось сохранить,

– рассказал гендиректор Харьковской областной клинической больницы Руслан Врагов.

По состоянию на 19 апреля женщина и мужчина находятся в реанимации. Третий человек также был в операционной, но пока его ранения немного легче.

Харьковчане продолжают устранять последствия удара, ремонтируют квартиры, вывозят родных из разрушенных домов. Но главная потребность местных – это окна. Они заполняют заявки и обращаются с ними к городским властям, коммунальным службам, благотворителям.