Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що найбільше постраждала багатоповерхівка, над якою розірвалася ракета. Рятувально-аварійні роботи закінчили пізно ввечері.

До теми Ракетний удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 114, є жертва

В якому стані постраждалі

Після ворожого удару до лікарень звернулося 114 людей. Крім цього, пошкоджено декілька виробництв, 45 будинків, 2 школи, садочки, центр дитячої творчості, багато автомобілів. Упродовж дня відповідні служби працювали над тим, щоб повернути комунікації до осель харків'ян.

Місцеві долучилися до доброї справи й посеред вулиці роздавали каву, перекус, паски людям, які працюють над ліквідацією наслідків удару.

У ці дні посилено працювали медики, декому з постраждалих вони врятували життя. На жаль, в однієї з поранених є ампутація.

Було 3 дуже важких пацієнти, яких одразу доправили в операційну. У жінки 40 років була травматична ампутація лівої нижньої кінцівки. Також у важкому стані був чоловік. У нього проникаюче поранення черевної порожнини, уламок у животі. Органи вдалося зберегти,

– розповів гендиректор Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов.

Станом на 19 квітня жінка та чоловік перебувають у реанімації. Третя людина також була в операційній, але наразі її поранення дещо легші.

Харків'яни продовжують усувати наслідки удару, ремонтують квартири, вивозять рідних зі зруйнованих будинків. Але головна потреба місцевих – це вікна. Вони заповнюють заявки та звертаються з ними до міської влади, комунальних служб, благодійників.