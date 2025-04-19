В якому стані постраждалі, що відомо про наслідки обстрілу, – повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

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Ракетний удар по Харкову 18 квітня

Харків оговтується від російського удару балістичними ракетами, якими російські війська атакували мирних мешканців у Страсну п'ятницю.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені півсотні багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Профільні служби активно усували наслідки атаки агресора.

️На жаль, одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу. Майже 120 людей постраждали,

– заявив Олег Синєгубов.

Також розповів, що більшості харків'ян медична допомога була надана одразу на місці або амбулаторно. 17 людей доставили до лікарень, серед них – 3 дітей. Ще 3 постраждалих були у важкому стані.

Наслідки атаки Росії на Харків 18 квітня / Фото з телеграму Синєгубова

Протягом минулої доби ще 5 людей звернулися за допомогою до лікарів, зокрема, 2 дітей. Наразі у лікарнях Харкова перебувають 18 людей.

5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець – у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані й незабаром буде виписана,

– зазначив голова ОВА.

Двоє дорослих зараз у важкому стані. Ще 2 людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще 10 – у задовільному.

Голова ОВА також наголосив, що лікарі надають постраждалим висококваліфіковану медичну допомогу, 24/7 борються за життя та здоров'я харків'ян.