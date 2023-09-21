С начала недели россияне уже четвертый раз ударили по Харькову и каждый раз это минимум 3 – 4 ракеты. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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Детали утреннего обстрела
В четверг, 21 сентября, харьковчане проснулись около 6 часов утра от 6 мощных взрывов. Воздушная тревога в городе сначала прозвучала примерно в 4 утра, а после взрывов ее включили еще раз, что немного запутало людей.
Слободской район города получил 6 ракетных ударов от оккупантов. Предварительно сообщали, что разбито складское здание. Впоследствии глава военной администрации Олег Синегубов детализировал эту информацию.
Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, попадание в дорогу. Обследование мест продолжается,
– сообщил Синегубов.
Предварительно ракеты С-300 были запущены из Белгородской области страны-агрессора. Российские телеграм-каналы снова публиковали запуски ракет с Белгородщины по Харькову.
На этот раз с богатым пейзажем, можно даже попытаться выяснить, откуда были осуществлены пуски ракет,
– корреспондентка из Харькова.
К сожалению, в результате атаки ранены трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Пока известно, что одного из пострадавших госпитализировали.
"С 16 сентября Харьков начали активно массированно обстреливать. Это и ночные удары, и утренние. Очень разное время, разные районы", – сказала Черненко.
Что известно об утреннем ударе по Харькову: смотрите видео
Как прошли сутки на Харьковщине
Под вражескими обстрелами была Купянщина, в частности, поселок Купянск-Узловой. Там поврежден гараж и здание. В поселке Ковшаровка оккупанты разбили пятиэтажное здание, в котором никто не жил. Российские захватчики массированно обстреливали населенные пункты и гражданских жителей в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.
Вблизи села Крейдянка у Изюмского района грузовой автомобиль КРАЗ наехал на противотанковую мину. К счастью, водитель не пострадал.
Массированная атака по Украине
- Утром 21 сентября российские захватчики совершили очередную массированную атаку по Украине. Предварительно, в полночь около 10 вражеских бортов Ту-95МС подняли в небо, чтобы запустить из них десятки ракет типа Х-101/Х-555. Ближе к 4 утра поступила информация о пусках ракет по территории Украины.
- В результате утренней атаки в Голосеевском районе Киева повреждены окна в 5-этажке, расположенной в центре города. В Святошинском районе были перебои с электричеством. Там возобновили электроснабжение. А в Дарницком районе обломки ракет упали на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. В этом районе пострадали семь человек.
- Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль отметил, что в Ровно есть прилеты вражеских ракет. В Черкассах обломки попали в гостиницу в центре города. Оккупанты нанесли три ракетных удара по территории Дрогобыча во Львовской области.