С начала недели россияне уже четвертый раз ударили по Харькову и каждый раз это минимум 3 – 4 ракеты. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Детали утреннего обстрела

В четверг, 21 сентября, харьковчане проснулись около 6 часов утра от 6 мощных взрывов. Воздушная тревога в городе сначала прозвучала примерно в 4 утра, а после взрывов ее включили еще раз, что немного запутало людей.

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Слободской район города получил 6 ракетных ударов от оккупантов. Предварительно сообщали, что разбито складское здание. Впоследствии глава военной администрации Олег Синегубов детализировал эту информацию.

Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, попадание в дорогу. Обследование мест продолжается,

– сообщил Синегубов.

Предварительно ракеты С-300 были запущены из Белгородской области страны-агрессора. Российские телеграм-каналы снова публиковали запуски ракет с Белгородщины по Харькову.

На этот раз с богатым пейзажем, можно даже попытаться выяснить, откуда были осуществлены пуски ракет,

– корреспондентка из Харькова.

К сожалению, в результате атаки ранены трое гражданских мужчин в возрасте 24, 58 и 66 лет. Пока известно, что одного из пострадавших госпитализировали.

"С 16 сентября Харьков начали активно массированно обстреливать. Это и ночные удары, и утренние. Очень разное время, разные районы", – сказала Черненко.

Что известно об утреннем ударе по Харькову: смотрите видео

Как прошли сутки на Харьковщине

Под вражескими обстрелами была Купянщина, в частности, поселок Купянск-Узловой. Там поврежден гараж и здание. В поселке Ковшаровка оккупанты разбили пятиэтажное здание, в котором никто не жил. Российские захватчики массированно обстреливали населенные пункты и гражданских жителей в Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.

Вблизи села Крейдянка у Изюмского района грузовой автомобиль КРАЗ наехал на противотанковую мину. К счастью, водитель не пострадал.

Массированная атака по Украине