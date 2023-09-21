Від початку тижня росіяни вже вчетверте вдарили по Харкову й щоразу це мінімум 3 – 4 ракети. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Деталі ранкового обстрілу
У четвер, 21 вересня, харків'яни прокинулися близько 6 години ранку від 6 потужних вибухів. Повітряна тривога у місті спершу пролунала приблизно о 4 ранку, а після вибухів її ввімкнули ще раз, що трохи заплутало людей.
Слобідський район міста зазнав 6 ракетних ударів від окупантів. Попередньо говорили, що розбита складська будівля. Згодом голова військової адміністрації Олег Синєгубов деталізував цю інформацію.
Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває,
– повідомив Синєгубов.
Попередньо, ракети С-300 були запущені з Бєлгородської області країни-агресорки. Російські телеграм-канали знову публікували запуски ракет з Бєлгородщини по Харкову.
Цього разу з багатим пейзажем, тож можна навіть спробувати з'ясувати, звідки були здійснені пуски ракет,
– кореспондентка з Харкова.
На жаль, внаслідок атаки поранено троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Наразі відомо, що одного з постраждалих госпіталізували.
"З 16 вересня Харків почали активно масовано обстрілювати. Це й нічні удари, й ранкові. Дуже різний час, різні райони", – мовила Черненко.
Що відомо про ранковий удар по Харкову: дивіться відео
Як минула доба на Харківщині
Під ворожими обстрілами була Куп'янщина, зокрема, селище Куп'янськ-Вузловий. Там пошкоджено гараж та будівлю. У селищі Ківшарівка окупанти розбили п'ятиповерхову будівлю, у якій ніхто не жив. Російські загарбники також масовано обстрілювали населені пункти та цивільних мешканців в Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
Поблизу села Крейдянка у Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на протитанкову міну. На щастя, водій не постраждав.
Масована атака по Україні
- Зранку 21 вересня російські загарбники здійснили чергову масовану атаку по Україні. Попередньо, опівночі близько 10 ворожих бортів Ту-95МС підняли в небо, щоб запустити з них десятки ракет типу Х-101/Х-555. Ближче до 4 ранку надійшла інформація про пуски ракет по території України.
- Внаслідок ранкової атаки у Голосіївському районі Києва пошкоджені вікна у 5-поверхівці, що розташована у центрі міста. У Святошинському районі були перебої з електрикою. Наразі там відновили електропостачання. А у Дарницькому районі уламки ракет упали на території інфраструктурного об'єкта, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. У цьому районі постраждали 7 людей.
- Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що у Рівному є прильоти ворожих ракет. У Черкасах уламки влучили в готель в центрі міста. Окупанти завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича у Львівській області.