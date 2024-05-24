Это был очередной геноцидный удар России по мирному городу. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в целом у врага еще есть более 5 тысяч ракет С-300.

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Как противодействовать ударам России

Хотя системы С-300 довольно старые, но удар этими ракетами очень опасен для мирного населения. Когда боевая часть взрывается, там появляется тысячи элементов, которые могут поразить. Бить такими ракетами по жилым домам – настоящий геноцид.

Зашло 15 ракет, которые выполнили задачу по уничтожению граждан Украины. С-300 может быть тысячи, но пусковых установок мало. Поэтому именно их надо уничтожать на российской территории, потому что они очень опасны,

– отметил Роман Свитан.

Какова цель таких атак

Одной из задач России может быть создание давления на Украину и ее граждан. Но стоит понимать, что враг просто хочет уничтожить нашу страну и использует для этого все возможные способы.

Россия будет давить через гражданских на военно-политическое руководство Украины. Так хотят склонить власть заморозить войну, боевые действия, отказаться от территорий. Но это давление не дает никаких результатов.

Враг усилит свой террор. Он нашел две болевые точки – Одессу и Харьков. По Одессе летят ракеты из Крыма, время полета составляет несколько минут, а по Харькову – из Белгорода. Россияне нашли эти точки и будут давить на них дальше. Поэтому нам очень важно иметь разрешение работать по территории России,

– добавил Свитан.

Понятно, что Владимир Путин ничего не достигнет, потому что замораживание боевых действий недопустимо. Все знают, что за это время Россия только накопит ресурсы, чтобы ударить по Украине снова. Ни в коем случае нельзя этого допустить.

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